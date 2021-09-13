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  3. İstanbul’da okul servis şoförlerinin aşı yaptırma oranı %94,2

İstanbul’da okul servis şoförlerinin aşı yaptırma oranı %94,2

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şehirdeki 7 bin 428 okul servis şoförünün 6 bin 997'sinin aşı yaptırdığını ifade etti.

İstanbul’da okul servis şoförlerinin aşı yaptırma oranı %94,2

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,  sosyal medya hesabından okul servis şöförleri ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre ilimizde 7 bin 428 okul servis şoförümüzün 6 bin 997’si (yüzde 94,2) 4 bin 637 servis rehber personelinin 4 bin 382’si (yüzde 94,5) aşılarını yaptırdı. Hedefimiz yüzde 100. Koronavirüsü aşı ile yeneceğiz. #AşıEnBüyükGücümüz." İfadelerine yer verildi.

 

 

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