İstanbul’da okul servis şoförlerinin aşı yaptırma oranı %94,2
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şehirdeki 7 bin 428 okul servis şoförünün 6 bin 997'sinin aşı yaptırdığını ifade etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından okul servis şöförleri ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, "İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre ilimizde 7 bin 428 okul servis şoförümüzün 6 bin 997’si (yüzde 94,2) 4 bin 637 servis rehber personelinin 4 bin 382’si (yüzde 94,5) aşılarını yaptırdı. Hedefimiz yüzde 100. Koronavirüsü aşı ile yeneceğiz. #AşıEnBüyükGücümüz." İfadelerine yer verildi.
#İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre ilimizde;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 13, 2021
7️⃣.4️⃣2️⃣8️⃣ okul servis ? şoförümüzün
6️⃣.9️⃣9️⃣7️⃣’si (%94.2)
4️⃣.6️⃣3️⃣7️⃣ servis rehber personelinin
4️⃣.3️⃣8️⃣2️⃣’si (%94.5) aşılarını yaptırdı.
?Hedefimiz %100#Koronavirüs’ü #aşı ile yeneceğiz.#AşıEnBüyükGücümüz pic.twitter.com/1iFzf3p23G