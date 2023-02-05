İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kar etkisini göstermeye başladı. Okulların tatil olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?

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İstanbul'da okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, AFAD ve AKOM yaptığı uyarılar sonrası mega kent İstanbul'da da beklenen kar yağışı etkisini akşam saatlerinden itibaren arttırmaya İstanbul'da okulların tatil edilmesi konusunda çağrı yapınca öğrenciler ve veliler okulların durumunu merak ediyor. Peki İstanbul'da okullar tatil edildi mi? 6 Şubat 2023 Pazartesi okul tatil mi, okul var mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

İstanbul'da etkisini arttıran kar sonrası okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin resmi açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Vali Yerlikaya, okulların kar nedeniyle bir gün tatil edildiğini açıkladı.

6 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ OKUL TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaşımında:

"20.00'de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre ilimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir." dedi.

6 Şubat 2023 Pazartesi günün okullar tatil edildi.

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