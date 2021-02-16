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İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? İstanbul'da okullar kaç gün tatil? İstanbul'da 17 Şubat'ta okullar tatil mi?

İstanbul'da yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Vatandaşlar işe giderken yollarda mahsur kaldı. Etkisini bir kaç gün daha sürdürmesi beklenen kar nedeniyle İstanbul Valiliği okulların bir gün daha ertelenmesine karar verdi. Peki İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? İstanbul'da okullar kaç gün tatil? İstanbul'da 17 Şubat'ta okullar tatil mi? İşte detaylar...

İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? İstanbul'da okullar kaç gün tatil? İstanbul'da 17 Şubat'ta okullar tatil mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. Peki İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? İstanbul'da okullar kaç gün tatil? İstanbul'da 17 Şubat'ta okullar tatil mi?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA ?

Megakentte kar yağışı nedeniyle 15 ve 16 Şubat günleri için okullar zaten tatil edilmişti. Ancak durmak bilmeyen kar yağışı nedeniyle Vali Yerlikaya bir gün daha okulların tatil edildiğini duyurdu. İstanbul'da 17 Şubat'ta okullar tatil mi?

İSTANBUL'DA 17 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre 17 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personel izinli sayılacak.

Ali Yerlikaya tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

''Sevgili İstanbullular, 

Devam eden kar yağışı nedeniyle;

Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel izinli sayılacaktır.''

İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? İstanbul'da okullar kaç gün tatil? İstanbul'da 17 Şubat'ta okullar tatil mi?

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