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İstanbul'da ölü doğan bebek hastanede kayboldu! Sorumlu ebenin hapsi isteniyor!

İstanbul'da Jana Kouzi Slim (23) ismindeki yabancı uyruklu kadın hastanede ölü bir bebek doğurdu. Aile bir gün sonra bebeğin cenazesini almaya gittiğinde ise şok oldu. Nedeni ise bebeğin cenazesinin kaybolmuş olmasıydı. Sorumlu ebe hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul'da ölü doğan bebek hastanede kayboldu! Sorumlu ebenin hapsi isteniyor!

Muhammed Ali Slim (27) ve Jana Kouzi Slim (23) çifti, geçen yıl İstanbul'a gelmişlerdi. Genç kadın 6.5 aylık hamileydi.  20 Temmuz günü rahatsızlanan Jana, İstanbul'da bulunan bir hastaneye kaldırıldı.

Bebeğin normalden daha az geliştiği ve küçük olduğu belirtildi. Doğum sancısı artan kadın doğuma alındı. Genç kadının bebeği iddiaya göre anne rahminde ölmüş ve bu nedenle ölü doğmuştu. Ertesi gün hastaneden taburcu edilen kadın, bebeğinin cansız bedenini almak istedi.

İstanbul'da ölü doğan bebek hastanede kayboldu! Sorumlu ebenin hapsi isteniyor!

MORGTA BEBEĞİNİ BULAMADI

Morga yönlendirilen baba Muhammed, saatler süren bekleyişe rağmen çocuğunun cansız bedenini alamadı. Yapılan araştırmada, doğumhanedeki görevli ebe Büşra K.'nin, ölü doğan bebeği gerekli hazırlama işlemlerinin ardından morga teslim etmesi gerekirken bu işlemi yapmadan doğumhaneden ayrıldığı belirlendi.

AİLE SAVCILIĞA BAŞVURDU

Slim çifti, bebeklerinin cansız bedenine ulaşamayınca olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusuna bulundu. Çift, bebeklerinin cansız bedenini hastanede kaybeden görevlilerden şikâyetçi oldu. Savcılık olayla ilgili ebe Büşra K.'nin ifadesine başvurdu.

İstanbul'da ölü doğan bebek hastanede kayboldu! Sorumlu ebenin hapsi isteniyor!

Büşra K. ise, "Ölü doğumlardan sonra bebeklerin bu işlemleri için işçi kadrosunda patoloji biriminde görevli başka bir temizlik personeli bulunmaktadır" diyerek kendisini savundu. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün inceleme izni sonrası ebe hakkında dava açıldı.

EBENİN BİR YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, ölü bebeklerle ilgili kuralın gereklerini yapmakta ihmal göstermesi sonucu "görevi kötüye kullanmak" suçundan hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istenen ebe, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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