İstanbul'da organ nakli operasyonu
İstanbul’da, özel bir hastaneye illegal yollardan organ nakli için başvuru yapan yabancı uyruklu kişilerin, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.
İstanbul’da, özel bir hastaneye illegal yollardan organ nakli için başvuru yapan yabancı uyruklu kişilerin de aralarında olduğu 6 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Organ ticareti ile ilgili şüphelilerden birinin Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a kaçma çalışırken yakalandığı öğrenildi.
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