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İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: Çete lideri yakalandı

İstanbul'da, organize suç çetesine yönelik 3 ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda çete lideri yakalandı.

İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: Çete lideri yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan gözaltı kararı bulunan 14 şüphelinin yakalanması için operasyon kararı aldı bu kapsamda çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda önceden belirlenen 3 ilçedeki adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çete lideri Gürkan G. ve bazı zanlılar yakalandı, adreslerde aramalar yapıldı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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