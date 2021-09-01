İstanbul'da ormana girmek yasak mı, yasaklandı mı 2021? Piknik, mangal yapmak yasak mı 2021? Ormanlara giriş yasağı uzatıldı mı 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

İSTANBUL'DA ORMANA GİRMEK YASAK MI, YASAKLANDI MI 2021? ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI UZATILDI MI 2021?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan orman yangınlarının ardından İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla ormana giriş çıkışlara yasak getirilmişti. Valilik tarafından yapılan son açıklamaya göre İstanbul'da ormanlara giriş yasağı tarihi 30.09.2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatıldı.

PİKNİK, MANGAL YAPMAK YASAK MI 2021?

Ormanlarla ilgili yeni tedbirler alan İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda piknik ve mangal yapmak isteyenleri etkileyebilecek bir gelişme yaşandı. İstanbul Valiliği'nin resmi internet sitesinde yayımlanan basın açıklamasında piknik ve mangal yapacaklarla ilgili şu ifadelere yer verildi;

''İlimizdeki ormanlarda ve orman içi yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver vb. ateş yakmak yasaktır.

Yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında piknik yapmak serbest ancak mangal ateşi yakmak, piknik tüpü vb. kullanmak yasaktır.''

İŞTE ALINAN KARARLAR

Madde 1 – İstanbul İli Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında İlimiz sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 31.08.2021 - 30.09.2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır.

Madde 2 – İstanbul İl sınırları içerisindeki tüm ormanlık sahalara, İstanbul Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri haricinde girilmesi yasaktır.

Madde 3 – İlimizdeki ormanlarda ve orman içi yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver vb. ateş yakmak yasaktır.

Yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında piknik yapmak serbest ancak mangal ateşi yakmak, piknik tüpü vb. kullanmak yasaktır.

Madde 4 – Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyle/Mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır.

Madde 5 – Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

Madde 6 – Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

Madde 7 – Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.

Madde 8 – İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.

Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.

Madde 9 – Bu karar İstanbul ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır.

Madde 10 – Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

Madde 11 – Bu karar hükümleri 31.08.2021 - 30.09.2021 tarihleri arasında uygulanır.

Madde 12 – Bu karar hükümleri İstanbul Valiliği tarafından yürütülür.