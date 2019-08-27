İstanbul’da otel yatırımları tam hız devam ediyor

Ekonomik kriz söylentilerine rağmen İstanbul'da otel yatırımları devam ediyor. Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na tanışması ile birlikte dünyanın önde gelen markaları yeni havalimanına yakın bölgelerde büyük otel yatırımlarına hız verdi.

Son olarak TEM otoyolu üzerinde bulunan ve İstanbul Havalimanı güzergahında bulunan sitelerde 140 modern rezisansın bulunduğu bir yatırıma daha imza atıldı. Yıl sonunda hizmet vermeye başlayacak olan Radisson Hotel Group bünyesindeki Radisson Hospitality AB, Radisson Hotel Group Başkan Yardımcısı ve Geliştirme Üst Yöneticisi Elie Younes, "Türkiye'de turizm otelcilik sektörünün yükselen bir ivme gösterdiğini görüyoruz. İlk rezidans projemiz sonrası bir başka mükemmel tesisi İstanbul'a getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bize güvenmeye devam ettikleri ve üçüncü kez birlikte proje gerçekleştirdikleri için iş ortaklarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu yatırımımızla birlikte İstanbul'da 16 tesisiyle önde gelen uluslararası bir üst segment otel işletmecisi olarak konumunu pekiştiriyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA