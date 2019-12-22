İstanbul'da park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Kağıthane ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.Uğur Bal yönetimindeki 34 FP 2019 plakalı otomobil, Merkez Mahallesi Cendere Caddesi'nde park halindeki 34 ET 3221 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.Kazada sürücü ile yanında bulunan Pelin...
İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Kağıthane ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Uğur Bal yönetimindeki 34 FP 2019 plakalı otomobil, Merkez Mahallesi Cendere Caddesi'nde park halindeki 34 ET 3221 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Pelin Çil yaralandı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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