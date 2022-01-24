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  3. İstanbul'da park halindeki otomobil alev aldı! İçindeki kimliği belirsiz kişi yanarak can verdi!

İstanbul'da park halindeki otomobil alev aldı! İçindeki kimliği belirsiz kişi yanarak can verdi!

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'da park halindeki otomobil alev aldı! İçindeki kimliği belirsiz kişi yanarak can verdi!

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Hedef Sokak'ta uzun zamandır park halinde bekleyen ve kullanılmadığı öğrenilen 16 BF 805 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaptığı müdahaleyle araçtaki yangını söndürdü.

İstanbul'da park halindeki otomobil alev aldı! İçindeki kimliği belirsiz kişi yanarak can verdi!

Araçtaki yangının döndürülmesinin ardından yapılan incelemede araç içinde kimliği öğrenilmeyen bir erkek cesedi bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı araştırmasının ardından evsiz olduğu değerlendirilen erkek şahsın kimliğinin belirlenmesi için araç çekici yardımıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otomobilin yandığı sokakta esnaflık yapan Erdoğan Sönmez, yanan aracın uzun yıllardır sokakta park halinde beklediğini ve evsiz olan kişiler tarafından kullanıldığını söyleyerek, "Kullanılmayan bir araç, içinde sürekli birileri yatıyor. Akşamları buraya gelen biri var. Ona çay falan veriyoruz. O mudur değil midir bilmiyorum. Bir şey söyleyemem." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da park halindeki otomobil alev aldı! İçindeki kimliği belirsiz kişi yanarak can verdi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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