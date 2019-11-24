İstanbul'da park halindeki servis minibüsü yandı
İSTANBUL (AA) - İstanbul Güngören'de yanmaya başlayan park halindeki servis minibüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.Gençosman Mahallesi Topçu Sokak'ta 34 LCH 587 plakalı araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk...
İSTANBUL (AA) - İstanbul Güngören'de yanmaya başlayan park halindeki servis minibüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gençosman Mahallesi Topçu Sokak'ta 34 LCH 587 plakalı araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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