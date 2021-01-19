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  3. İstanbul'da 'pes' dedirten hırsızlık olayı! Anbean güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'da 'pes' dedirten hırsızlık olayı! Anbean güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Akbaş ailesinin evlerinin önünden kardan adamları çalındı. Şaşkınlık yaratan olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal’da yaşanan hırsızlık olayı 'pes' dedirtti. Alınan bilgiye göre olay geçtiğimiz gün İstanbul’da kar yağışının artmasıyla dolayısıyla Akbaş ailesi 5 yaşındaki kızlarının isteğini geri çevirmeyerek kartopu oynadıktan sonra otomobillerin üzerindeki karları toplayıp kardan adam yaptı.

Kardan adamla fotoğraf çektiren Akbaş ailesi havanın kararmasıyla evlerine gitti. Sabah olduğunda kardan adamlarını göremeyen Akbaş ailesi çareyi güvenlik kameralarına bakmakla buldu. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen Akbaş şaşırarak bu kadarına da pes dedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kimliği belirsiz bir şahıs kardan adamı kucaklayarak götürdüğü görüldü. Pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da 'pes' dedirten hırsızlık olayı! Anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Evlerinin önünden kardan adamları çalınan Savaş Akbaş, "İstanbul’da karın yağmasıyla 5 yaşındaki kızım kar topu oynayarak kardan adam yapmak istedi. Evimiz Kartal’da sahil bölümünde olduğu için bu noktada kar dip tutmadı. Bizde yüksek noktada oturan market sahibinin servis aracının üzerinde dip tutan kar ile kardan adam yaparak, fotoğraflar çekindik. Akşam olunca yatmaya evimize gittik. Sabah olduğunda kardan adamımız yerinde yoktu. Doğal olarak kızım çok üzüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini incelediğimizde maalesef bir şahıs kardan adamımızı çalmış, kızım çok üzüldü. Kızımızın emeği çalınmış oldu" dedi.

İstanbul'da 'pes' dedirten hırsızlık olayı! Anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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