İstanbul'da pes dedirten kaza: Kural tanımayan İETT otobüsüne otomobil çarptı

Pendik'te sahil yolunda kırmızı ışıkta geçen İETT otobüsüne, yolda ilerlemekte olan bir otomobil çarptı. Korku dolu kaza, kazaya karışan otomobilde bulunan gencin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Melahat Ersoy
Editör
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İstanbul'da pes dedirten kaza: Kural tanımayan İETT otobüsüne otomobil çarptı

Kaza, geçtiğimiz günlerde Pendik Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahil yolunda ilerleyen otomobil sürücüsü, kırmızı ışığa aldırmadan yan yoldan karşı yöne geçmeye çalışan İETT otobüsüne çarptı.

İstanbul'da pes dedirten kaza: Kural tanımayan İETT otobüsüne otomobil çarptı

KAZADA YARALANAN OLMADI

Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kazada yaralanan olmadı. Kazaya karışan İETT otobüsünde ise yolcunun olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi. Korku dolu kaza, kazaya karışan otomobilde bulunan gencin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da pes dedirten kaza: Kural tanımayan İETT otobüsüne otomobil çarptı

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ, KAZAYA NEDEN OLDU

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sahil yolunda ilerleyen otomobil sürücüsü yeşil ışıkta ilerlerken, kırmızı ışıkta durmadan, yan yoldan karşı şeride geçmeye çalışan İETT otobüsüne çarpıyor.

İstanbul'da pes dedirten kaza: Kural tanımayan İETT otobüsüne otomobil çarptı

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