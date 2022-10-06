İstanbul'da pes dedirten olay! Sokak röportajı yapan gençleri tehdit etti, ortalık karıştı!

İstanbul Üsküdar'da yapılan sokak röportajına müdahale eden şahıs, davranışlarıyla tepki çekti.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Son günlerde güncel konular hakkında vatandaşların görüşlerinin sorulduğu sokak röportajlarının sayısı günden artmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul Üsküdar'da Zeyrek isimli YouTube kanalı için yapılan röportaja bir vatandaş müdahale etti.

İstanbul'da pes dedirten olay! Sokak röportajı yapan gençleri tehdit etti, ortalık karıştı!

TEHDİT ETTİ

Röportaj yapan gençleri tehdit eden şahıs, "Akıllı olun lan" dedi. Gazeteci olduğunu ifade eden muhabirden kimlik soran şahıs, "Bu röportajı yapmaya hakkın yok" diye konuştu.

İstanbul'da pes dedirten olay! Sokak röportajı yapan gençleri tehdit etti, ortalık karıştı!

BAŞKALARINI ÇAĞIRMAYA ÇALIŞTI

Daha sonra röportaj veren genci tehdit eden şahıs, "Seni ayağımın altına alırım" dedi. Kendisine müdahalede edenlere bağıran şahıs, genç karşılık verince başka insanları çağıracağını söyledi.

İstanbul'da pes dedirten olay! Sokak röportajı yapan gençleri tehdit etti, ortalık karıştı!

GENCİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Bununla da yetinmeyen şahıs, gencin üzerine yürümeye kalktı, görüntü alan kameramanın üzerine yürüdü.

İstanbul'da pes dedirten olay! Sokak röportajı yapan gençleri tehdit etti, ortalık karıştı!

Diğer vatandaşlarında araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

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