İstanbul'da pes dedirten olay! Sokak röportajı yapan gençleri tehdit etti, ortalık karıştı!

Son günlerde güncel konular hakkında vatandaşların görüşlerinin sorulduğu sokak röportajlarının sayısı günden artmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul Üsküdar'da Zeyrek isimli YouTube kanalı için yapılan röportaja bir vatandaş müdahale etti.

TEHDİT ETTİ

Röportaj yapan gençleri tehdit eden şahıs, "Akıllı olun lan" dedi. Gazeteci olduğunu ifade eden muhabirden kimlik soran şahıs, "Bu röportajı yapmaya hakkın yok" diye konuştu.

BAŞKALARINI ÇAĞIRMAYA ÇALIŞTI

Daha sonra röportaj veren genci tehdit eden şahıs, "Seni ayağımın altına alırım" dedi. Kendisine müdahalede edenlere bağıran şahıs, genç karşılık verince başka insanları çağıracağını söyledi.

Haberin Devamı

GENCİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Bununla da yetinmeyen şahıs, gencin üzerine yürümeye kalktı, görüntü alan kameramanın üzerine yürüdü.

Diğer vatandaşlarında araya girmesiyle gerginlik sona erdi.