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  3. İstanbul'da pes dedirten olay! Yabancı uyruklu hasta, hastaneye alınmadı!

İstanbul'da pes dedirten olay! Yabancı uyruklu hasta, hastaneye alınmadı!

İstanbul'da pes dedirten bir olay yaşandı. Baygın halde yerde yatan yabancı uyruklu hastayı kabul etmeyip hastane önünde beklettiler

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, pes dedirten bir olay yaşandı. Dün gece saatlerinde baygın bir şekilde hastane kapısında bekleyen yabancı uyruklu hasta, "yer yok" denilerek hastaneye alınmadı. Vatandaşlar olaya tepki gösterirken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da pes dedirten olay! Yabancı uyruklu hasta, hastaneye alınmadı!

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Olay, dün gece Esenyurt’ta bir özel hastanenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, hastane kapısına yarı baygın bir şekilde giden Afrika uyruklu şahıs, tedavi olmak için saatlerce bekledi. Hastane ise iddiaya göre 'yerimiz yok' diyerek kapısı önünde baygın şekilde bekletti. Alınan bilgilere göre, çevredeki vatandaşlar olaya tepki gösterip hastaya su dökerken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'da pes dedirten olay! Yabancı uyruklu hasta, hastaneye alınmadı!

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