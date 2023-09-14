İstanbul’da “pes” dedirten uyuşturucu ticareti kamerada: Kağıda sarıp uyuşturucu sattı

Esenler'de bir şahıs sokak ortasında kağıda sarıp güpegündüz uyuşturucu ticareti yaptı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İstanbul’da “pes” dedirten uyuşturucu ticareti kamerada: Kağıda sarıp uyuşturucu sattı

Esenler'de bir şahıs sokak ortasında kağıda sarıp güpegündüz uyuşturucu ticareti yaptı. İhbar üzerine baskın yapan Esenler Mobil Park polisi, torbacıyı ve müşterisini kıskıvrak yakaladı. Ticaret anları kameralara yansırken, taşın altında bir miktar uyuşturucu bulunan torbacı torbacı tutuklandı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park polisi, önceki gün saat 16.00 sıralarında bir şahsın ağaç altında uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, önce şahsı araç içerisinden takibe aldı. Şahsın yanına birkaç kişinin gelip kağıdın içerisinde bir şeyler aldığını ve para verdiğini gören polis ardından harekete geçti.

Sokak ortasında uyuşturucu sattı

Paketi alan şahsın peşine takılan Esenler Mobil Park polisi onu durdurup üst aramasını yaptı. Yapılan aramada şahsın pantolon cebindeki pakette bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Daha sonra torbacı şahsın yanına giden polis ekipleri onu da yakalayıp üst aramasını yaptı. Üstünde bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirilen şahsın uyuşturucu maddeleri, taşın altında gizlediği belirlendi. Toplamda 8.61 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Torbacı şahıs tutuklandı

Emniyete ifadesi alınan Gürkan K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucuyu satın alan yabancı uyruklu Anwar A. ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’da “pes” dedirten uyuşturucu ticareti kamerada: Kağıda sarıp uyuşturucu sattı

İstanbul’da “pes” dedirten uyuşturucu ticareti kamerada: Kağıda sarıp uyuşturucu sattı

İstanbul’da “pes” dedirten uyuşturucu ticareti kamerada: Kağıda sarıp uyuşturucu sattı

İstanbul’da “pes” dedirten uyuşturucu ticareti kamerada: Kağıda sarıp uyuşturucu sattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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