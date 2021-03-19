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İstanbul'da PKK operasyonu: HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanları gözaltına alındı

İstanbul'un 4 ilçesinde eş zamanlı olarak 15 adrese düzenlenen operasyonda, HDP'nin Kağıthane ilçe eş başkanları B.D. ve A.Y. ile Beşiktaş ilçe eş başkanı R.B'nin de aralarında bulunduğu 10 şahıs gözaltına alındı. 

İstanbul'da PKK operasyonu: HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanları gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde PKK terör örgütü adına faaliyete bulundukları belirlenen 15 şüphelinin yakalanması için karar alarak çalışma başlattı. 

Yapılan çalışmalar sonucu İstanbul'un 4 ilçesinde önceden belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, HDP'nin sözde Kağıthane ilçe eş başkanları B.D. ve A.Y. ile sözde Beşiktaş ilçe eş başkanı R.B'nin de aralarında olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 5 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bilgisi verildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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