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  3. İstanbul'da PKK sempatizanlarından 'rezil' yürüyüş! Teröristbaşı Abdullah Öcalan için toplandılar! DP ve HDP'li vekiller de eşlik etti!

İstanbul'da PKK sempatizanlarından 'rezil' yürüyüş! Teröristbaşı Abdullah Öcalan için toplandılar! DP ve HDP'li vekiller de eşlik etti!

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın görüş yasağını protesto etmek isteyenler Kadıköy'de 'Biji Serok Apo' sloganlarıyla yürürken bu yürüyüşe DP ve HDP'li vekiller de katıldı.

Geçtiğimiz günlerde PKK sempatizanları terör örgütü elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a destek için Gemlik Yürüyüşü adını verdikleri bir organisazyon çağrıları yapmaya başladı.

SLOGANLAR ATTILAR

Çağrıların ardından bugün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir araya gelen terör sempatizanları PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.

pkk-6687.jpgİstanbul'da PKK sempatizanlarından 'rezil' yürüyüş! Teröristbaşı Abdullah Öcalan için toplandılar! DP ve HDP'li vekiller de eşlik etti!

DP'li ve HDP'li vekiller de eşlik etti. Gruba polis müdahale ederken o anlar kameralara yansıdı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere tepki yağdı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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