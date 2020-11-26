İstanbul'da PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü il genelinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyona özel harekat polisleri de destek verirken baskın yapılan adreslerde arama yapıldı. Adreslerde bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan operasyon düzenlenen bir diğer adres ise Sultangazi ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde bir adres oldu. Ekipler evde yapılan arama sonrası 1 şüpheli şahsı gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.