İstanbul'da polislerden ''hırsız'' teftişi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Küçükçekmece ve Ümraniye ilçelerinde vatandaşların evden ve iş yerinden hırsızlık suçları dolayısıyla mağdur olmalarını engellemek amacıyla apartmanların zillerine basarak ''hırsız'' denetimi yaptı.