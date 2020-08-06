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  3. İstanbul'da polislerden ''hırsız'' teftişi!

İstanbul'da polislerden ''hırsız'' teftişi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Küçükçekmece ve Ümraniye ilçelerinde vatandaşların evden ve iş yerinden hırsızlık suçları dolayısıyla mağdur olmalarını engellemek amacıyla apartmanların zillerine basarak ''hırsız'' denetimi yaptı.

Hırsızlara, dolandırıcılara ve kötü niyetli kişilere karşı vatandaşı uyarmak için yeni bir çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, vatandaşların dolandırılmasını engellemek için sokak sokak gezerek apartman zillerini çaldı. Vatandaşlara ‘kargo’, ‘su’ ve ‘hırsız’ diye kendilerini tanıtan ekipler, daha sonra binalara girerek uygulama kapsamında vatandaşlara gerekli bilgilendirmede bulundu.

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06 Ağustos 2020 Perşembe 16:55
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