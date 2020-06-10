İstanbul’da Rahmi Koç Müzesine ateş açıldığı anlar kamerada

Beyoğlu Hasköy'deki Rahmi Koç Müzesine gece saatlerinde şüpheli bir şahıs tarafından silahla ateş açıldı. Müzenin güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine operasyon başlatan Beyoğlu polisi, ateş açan şüpheliyle birlikte 6 şahsı olaydan yaklaşık 2 saat sonra kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 25 Mayıs Pazartesi günü saat 02.30 sıralarında Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi Hasköy Caddesi üzerindeki Rahmi Koç Müzesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs, cadde üzerinde gelerek müzenin arka tarafında tabancayla birkaç el ateş açtı. Müzenin camının patlamasının ardından şahıs koşarak kayıplara karıştı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Silahlı saldırı anı kamerada

Olayın ardından panik yaşayan müzedeki güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, güvenlik görevlilerinin ifadelerine başvurarak müzenin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çevrede bir süre inceleme yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın ateş açtıktan sonra Piripaşa Mahallesi Kumbarhane Caddesi Müze Sokak üzerindeki önceden mühürlenen halı yıkamacı dükkanına kaçtığını tespit etti. Bunun üzerine hazırlıklarının tamamlayan ekipler, olaydan yaklaşık 2 saat sonra adrese operasyon düzenledi.

Şüpheliler 2 saat sonra yakalandı

İçeriye giren ekipler, kendilerine direnen Mehmet Selman D'yi etkisiz hale getirdikten sonra kelepçeledi. Şahsın kontrol altına alınmasının ardından polis, iş yerindeki Fatih Barış D, Muhammet S, Murat Talha A, Batuhan T, Furkan B. ve Ufuk Ç'yi de gözaltına aldı. Daha sonra adreste arama yapan polis, buzdolabının üst kısmında ve odadaki bir çekyatın arkasındaki çantanın içerisinde gizlenmiş 2 adet tabanca ele geçirdi. Aramaların sonlanmasının ardından polis ekipleri 7 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Ayrıca iş yeri Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

Şüpheliler serbest bırakıldı

Gözaltına alınmalarının ardından Beyoğlu Haliç Polis Merkezi Amirliğine götürülen 7 şüphelinin burada ifadeleri alınarak adli işlemleri yapıldı. Emniyette "kasten yaralama", "ateşli silah kanununa muhalefet", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "dolandırıcılık" gibi kayıtlardan çok sayıda suç kaydı olan şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA