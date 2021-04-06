İstanbul'da ramazan pidesi kaç para, ne kadar 2021? İstanbul Ramazan pidesi fiyatları

Ramazan ayında satılan ve sofraların vazgeçilmez tadı olan Ramazan pidesinin İstanbul'daki fiyatı merak İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonucu belirlendi.

İSTANBUL'DA RAMAZAN PİDESİ KAÇ PARA, NE KADAR 2021?

İstanbul'da 365 gram Ramazan pidesi 4 liradan, aynı gramajlı olan, yumurtalı ve susamlı olan pidenin fiyatı ise 5 lira olacak.

Öte yandan geçtiğimiz yıl İstanbul’da 350 gram pide 3 liradan, yumurtalı susamlı pide 3.50 liradan satılmıştı. Bu yıl gramaj farkı da dikkate alındığında İstanbul’da pideye yaklaşık yüzde 28 zam yapıldığı ortaya çıkıyor.

İSTANBUL RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI

İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları şöyle:

365 gram pide: 4 TL

365 gram pide (yumurtalı, susamlı): 5 TL