İstanbul'da renkli cam filmine yasak! Karar tüm ticari araçlarda geçerli olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME), yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda cam filmi kullanımına yasak kararı oy birliğiyle kabul edildi. Yenikapı Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenen UKOME toplantısında gündeme gelen maddeler arasında yer alan cam filmleri için karar verildi.

EN AZ İKİ ŞOFÖR KARARI ASKIYA ALINDI

Gündeme ilişkin birçok konunun ele alınarak karara bağlandığı toplantıda, 6 Şubat 2020 tarihinde görüşülerek kararlaştırılan taksi ve taksi dolmuşlarda en az 2 şoför çalıştırılma zorunluluğu kararı revize edilerek, pandemi süresince kaldırıldı.

TÜM TİCARİ ARAÇLARDA GEÇERLİ

Gündemin bir diğer maddesi ise ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan taşıtların camlarının renksiz olması ve renkli cam filmi kullanılmaması teklifi oldu.

Teklif, yapılan müzakerelerin ardından oy birliğiyle kabul edildi. Karara göre, ticari tüm araçlar içi görünecek şekilde cam filmsiz olacak.

Toplantıda ayrıca havalimanlarında çalışacak taksi listesinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından belirlenmesi ile ilgili teklifle, şehir içi ve havalimanları arasında karşılıklı yapılan taksi taşımacılığındaki yolcu kısıtlamaları teklifleri alt komisyonda görüşülmesine karar verildi.