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  3. İstanbul'da rezalet görüntüler! Kaçak hastanede tahliller ve dondurmalar aynı dolapta!

İstanbul'da rezalet görüntüler! Kaçak hastanede tahliller ve dondurmalar aynı dolapta!

Esenyurt'ta Suriyeliler tarafından yasa dışı yollarla açılan ve kürtaj yapılan hastaneye operasyon düzenlendi. Kürtaj için gelen hastaların bulunduğu hastanede çok sayıda tıbbi cihaz ele geçirildi. Operasyonda en dikkat çeken ise hastalardan alınan örneklerin örnekler ile dondurmaların aynı dolapta bulunması oldu.

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17 Haziran 2020 Çarşamba 10:28

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