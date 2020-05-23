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  3. İstanbul'da sabah saatlerinde şiddetli yağış etkisini gösterdi!

İstanbul'da sabah saatlerinde şiddetli yağış etkisini gösterdi!

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıkmak zorunda olan sürücüler, şiddetli yağışa yakalandı. Görüş açısının azalması nedeniyle trafik kazasına neden olmak istemeyen sürücüler, sağanak yağmurun etkisini yitirmesinden sonra yollarına devam etti

Adana'da dev kaçakçılık operasyonu!Adana'da dev kaçakçılık operasyonu!

Kırıkkale’de iki doktora şiddet! Hasta yakını tekme tokat giriştiKırıkkale’de iki doktora şiddet! Hasta yakını tekme tokat girişti

İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde korkutan yangın!İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde korkutan yangın!

İntihar eden adamı izlemek için sosyal mesafeyi hiçe saydılar!İntihar eden adamı izlemek için sosyal mesafeyi hiçe saydılar!

 

23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:20

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