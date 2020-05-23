İstanbul'da sabah saatlerinde şiddetli yağış etkisini gösterdi!

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıkmak zorunda olan sürücüler, şiddetli yağışa yakalandı. Görüş açısının azalması nedeniyle trafik kazasına neden olmak istemeyen sürücüler, sağanak yağmurun etkisini yitirmesinden sonra yollarına devam etti