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  3. İstanbul'da sahte alkol operasyonu! 24 ton 875 litre etil alkol ele geçirildi!

İstanbul'da sahte alkol operasyonu! 24 ton 875 litre etil alkol ele geçirildi!

İstanbul'da alkolle mücadele kapsamında 4 ayrı ilçede düzenlenen operasyonda toplamda 24 ton 875 litre etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen alkollerin piyasa değerinin 8 milyon 500 bin lira civarı olduğu öğrenildi.

İstanbul'da sahte alkol operasyonu! 24 ton 875 litre etil alkol ele geçirildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü bugün yaptığı operasyonlarla Bayrampaşa, Esenyurt, Güngören ve Büyükçekmece'de toplamda 24 ton 875 litre etil alkol ele geçirdi. Alkollerin Antalya'ya sevk edilmek için araçlara yüklediği ihbarını alan polis ekipleri, tespiti yapılan adreslere operasyon düzenledi. 

Yapılan operasyonların ardından 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda  piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lirayı bulan 18 ton 475 litre etil alkol, 2 damıtma kazanı, 1 alkol metre, 3 tane plastik boş tank, bin 35 adet plastik bidon, 4 ayrı dalgıç pompa motoru, fanlar ve sıvı tabancası ele geçirildi.

İstanbul'da sahte alkol operasyonu! 24 ton 875 litre etil alkol ele geçirildi!

Bayrampaşa, Esenyurt ve Güngören'in ardından Büyükçekmece'de de operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, burada yaptığı operasyonda da piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lirayı bulan 6 ton 400 litre etil alkol, 7 plastik tank, 705 tane plastik bidon, su aktarma motoru ve elektrik soğutma fanları ele geçirdi. Yapılan baskında firari 2 kişinin yakalanması için operasyonlara devam edildiği bildirildi. 

İstanbul'da sahte alkol operasyonu! 24 ton 875 litre etil alkol ele geçirildi!

Gözaltına alınan ve “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü adli kontrol hükümlerince, diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul'da sahte alkol operasyonu! 24 ton 875 litre etil alkol ele geçirildi!

 

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