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  3. İstanbul'da saklanan HTŞ ve DEAŞ'lı teröristler yakayı ele verdi: 4'ü yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da saklanan HTŞ ve DEAŞ'lı teröristler yakayı ele verdi: 4'ü yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı

Terörle mücadele ekipleri operasyonlarına devam ediyor. İstanbul'da, Suriye'de faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı radikal örgütlerden Heyet Tahrir El-Şam'a (HTŞ) ve DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. 4'ü yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da saklanan HTŞ ve DEAŞ'lı teröristler yakayı ele verdi: 4'ü yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, Suriye'de faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı radikal örgütlerden Heyet Tahrir El-Şam'a (HTŞ) ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre İstanbul Terörle Mücadele Polisi, aşırı uç radikal terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, El Kaide uzantısı Heyet Tahrir El-Şam (HTŞ) ile DEAŞ'la bağlantılı kişilerin İstanbul'da saklandıklarını belirledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Söz konusu örgütler adına faaliyet gösterdikleri ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için bu sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 4'ü Türk, 1'i Suriye, 1'i Özbekistan, 1'i Kırgızistan ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere toplam 8 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Yakalanan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.Şüphelilerin emniyetten ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KAYNAK:İhlas Haber Ajansı

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