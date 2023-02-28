İstanbul'da şaşkınlık yaratan olay: Oyuncak tabancayla banka soydu!

İstanbul Çekmeköy'de oyuncak tabancayla bir bankayı soyan şüpheli, kaçtığı esnada bankada müşteri olarak bulunan sivil polis memuru tarafından yakalandı.

Melahat Ersoy
Editör
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İstanbul'da şaşkınlık yaratan olay: Oyuncak tabancayla banka soydu!

Edinilen bilgilere göre olay, Sultançiftliği Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde yer alan bir banka şubesinde meydana geldi. Oyuncak bir tabancayla banka şubesine gelen bir şüpheli, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi.

PARALARI ALIP KAÇTI

Görevlinin tabancasını gasp eden şüpheli, bankanın kasasından bir miktar para aldıktan sonra banka şubesinden çıkıp yaya olarak kaçmaya başladı.

İstanbul'da şaşkınlık yaratan olay: Oyuncak tabancayla banka soydu!

SİVİL POLİS PLANINI BOZDU

Olay esnasında bankada müşteri olarak bulunan sivil bir polis, peşinden koştuğu şüpheliyi vatandaşların da yardımıyla yakaladı.

İhbar üzerine banka şubesine gelen diğer polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da şaşkınlık yaratan olay: Oyuncak tabancayla banka soydu!

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