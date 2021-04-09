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  3. İstanbul’da Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyon

İstanbul’da Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyon

İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul’da Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi özgürlükten yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Başlatılan çalışma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan elebaşı Sedat Peker olduğu tespit edilen ve suç örgütüne bağlı 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon düzenledi.

İstanbul’da Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyon

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda baskın yapılan adresler tek tek  arandı. Öte yandan ekiplere droneların ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde aramaların devam ettiği belirtildi. Ayrıca, Sedat Peker'in yurt dışında bulunduğu ifade edildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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