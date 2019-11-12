İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde! Perşembe günü...

Yeni haftaya sıcak bir hava ile merhaba diyen İstanbul'da, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde etkisini sürdürecek ancak Perşembe günü hafif yağışlı havanın olması bekleniyor.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’da bu hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre;

İstanbul’da 12 Kasım Salı günü hava sıcaklığının 24 derece, 13 Kasım Çarşamba günü hava sıcaklığının 25 derece ve parçalı bulutlu bir hava olması bekleniyor. 14 Kasım Perşembe günü; hava sıcaklığının 21 derece ve hafif sağanak yağışlı bir hava olması bekleniyor. Haftanın son günü 15 Kasım Cuma günü ise hava sıcaklığının 22 derece ve parçalı bulutlu olması bekleniyor."