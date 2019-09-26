İstanbul'da şiddetli bir deprem daha! İStanbul'da bir deprem daha oldu. Depremin şiddetinin yüksek olduğu belirtiliyor. Merkez üssü henüz belirlenmedi. Derinliği 5 km olan depremin büyüklüğü 5,7. Depremin Silivri açıklarında meydana geldi

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İStanbul'da bir deprem daha oldu. Depremin şiddetinin yüksek olduğu belirtiliyor. Merkez üssü henüz belirlenmedi. Derinliği 5 km olan depremin büyüklüğü 5,7. Depremin Silivri açıklarında meydana geldi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün açıkladığı veriye göre İstanbul Silivri açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası telefon hatlarında ulaşmda sorun yaşanıyor...



