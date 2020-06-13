İstanbul'da oksijen tüpü faciası! Çok sayıda yaralı var

Beyoğlu'nda bulunan bir iş yerinde meydana gelen patlamanın oksijen tüplerinden kaynaklı olduğu kaydedildi. Faciada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralanırken, patlamanın etkisiyle sokak adeta savaş alanına döndü.

Piri Paşa Mahallesi Şengül Sokak'ta aydınlatma malzemesi üreten bir iş yerinin deposunda kaynak yapılırken gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sırasında iş yerinin camları kırıldı. Olay esnasında orada bulunan 6 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİLER

Patlamada, ilk belirlemeye göre 6 kişi yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bilgi verilmedi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.