İstanbul'da şiddetli patlama: Yaralılar var! Sancaktepe'de bir dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dairenin duvar ve pencereleri düşerken, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

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İstanbul Sancaktepe Mevlana Mahallesi'nde 6 katlı binanın 5'inci katında patlama meydana geldi. Şiddeti patlama nedeniyle dairenin duvar ve pencereleri yere düştü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınan bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre, 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıntılar geliyor... Etiketler : istanbul, patlama, sancaktepe



