İstanbul'da şiddetli yağmur trafiği olumsuz etkiledi!

İstanbul'da dün gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağmur, sabah saatlerinde otoyollardaki etkisini gösterdi ve trafiği olumsuz etkiledi. Mesai saatinin başlamasıyla yollarda yerini alan araçlar E-5 üzerinde yoğun trafik kuyrukları oluşturdu.