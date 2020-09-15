İstanbul'da silahlı çatışma! Eski Ülkü Ocakları 2. Bölge Başkanı yaralandı

İstanbul'un Fatih ilçesinin Fevzipaşa Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki tarafta birbirini kurşun yağmuruna tuttu. Açılan ateş sonucu olaya karışan eski Ülkü Ocakları 2. Bölge Başkanı Yücel Kurum ayağından yaralandı. Olayla ilgisi olmayan bir kadın ise seken kurşununun isabet etmesiyle omzundan yara aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bölgeye gelen özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri dükkanların güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin eşkalini tespit etti. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan silahlı çatışma anı ise çevredeki dükkanların güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasında bacağına mermi isabet eden kişi, yere düştükten sonra kendisine saldıran kişilere belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başlıyor. Vatandaşların bu anlarda yaşadığı panik kamera tarafından kaydedilirken, yaralanan kişi çevredeki vatandaşların yardımı ile hastaneye kaldırılıyor.