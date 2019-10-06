İstanbul'da silahlı kavga: 1 yaralı İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.Alınan bilgiye göre, Veysel Karani Mahallesi Ulugazi Caddesi üzerinde iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucu E.Y. boyundan, göğsünden ve bacağından silahla vuruldu.Durumun...

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İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Alınan bilgiye göre, Veysel Karani Mahallesi Ulugazi Caddesi üzerinde iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucu E.Y. boyundan, göğsünden ve bacağından silahla vuruldu. Durumun bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, polis ekiplerince caddeye güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan E.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaynak: AA



