İstanbul'da silahlı saldırı düzenlendi! Çok sayıda yaralı var!
Ataşehir'de 03.30 saatlerinde bir gece kulübüne kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı da 5 kişi yaralandı.
Olay saat 03.30 civarında Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde meydana eldi. İddiaya göre gece kulübünde bir kaç kişi etrafa rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle kulüpten dışarı çıkarıldı. Kulüpten dışarı çıkarılan kişiler daha sonra geri gelerek gece kulübüne rastgele ateş ettiler.
5 KİŞİ YARALANDI!
Açılan ateş sonucu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrasında kaçan saldırganların yakalanması için polis tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Etiketler : silahlı saldırı, Ataşehir
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