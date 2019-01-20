İstanbul'da sis

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da bazı bölgelerde sis etkili oluyor.

Avrupa Yakası'nın bazı kesimlerinde ve İstanbul Boğazı'nda bölgesel olarak gece saatlerinden itibaren sis etkisini gösteriyor.

Sis nedeniyle sürücülerin araçlarının sis farlarını yakarak güçlükle ilerleyebildiği görüldü.

Şişli'deki gökdelenlerin bir bölümü de sis altında kaldı.

Kaynak: AA