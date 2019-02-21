İstanbul’da sis etkili olmaya devam ediyor Kentte iki gündür etkili olan yoğun sis, deniz ve kara ulaşımını da etkiledi- İstanbul Deniz Otobüsleri, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiğini açıkladı

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