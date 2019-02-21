İstanbul’da sis etkili olmaya devam ediyor
Kentte iki gündür etkili olan yoğun sis, deniz ve kara ulaşımını da etkiledi- İstanbul Deniz Otobüsleri, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiğini açıkladı
İSTANBUL (AA) - İstanbul'un birçok bölgesinde iki gündür etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti.
Sis nedeniyle Bakırköy Sahil yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken sürücüler, sis farlarını yakarak güçlükle ilerleyebildi.
İstanbul Boğaziçi'nde de etkili olan yoğun sis, deniz seferlerinin aksamasına yol açtı.
İstanbul Deniz Otobüslerinden (İDO) yapılan açıklamada, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.