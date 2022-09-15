İstanbul'da sivrisinek alarmı! Belirtileri gösterenler anında hastaneye koşuyor! Uzmanlardan kritik uyarı geld!

İstanbul'da son günlerde görülen sivrisinekler ısırdıktan sonra vücudun değişik semptomlar bıraktığı için hastanelere başvuran sayısı günden güne artıyor.

Rukiye Karapunar
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İstanbul'da sivrisinek alarmı! Belirtileri gösterenler anında hastaneye koşuyor! Uzmanlardan kritik uyarı geld!

Yaz mevsiminin bir sıcak bir serin geçmesinden dolayı meydana çıkan sivrisineklerin bıraktığı etkilerde değişmeye başladı. Son günlerde özellikle İstanbul'da sivrisinek ısırıkları kaynaklı hastaneye başvuranların sayısı oldukça arttı. Yaşanan durumlara ilgili Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Doç. Dr. Zekai Kutlubay açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da sivrisinek alarmı! Belirtileri gösterenler anında hastaneye koşuyor! Uzmanlardan kritik uyarı geld!

"KİŞİ ALERJİKSE ÖLDÜRME İHİTİMALİ VAR"

Yaşanan bu durum hakkında değerlendirme bulunarak sivrisineklerin neden bu kadar çok semptom görülmesine neden olduğu hakkında konuşan Prof. Doç. Dr. Zekai Kutlubay "En çok görülen 'Aedes' cinsi dediğimiz sivrisinekler, saldırgan bir tür. Bu sineklerin özelliği ısırdıkları yerde, kabarcık meydana getirebiliyorlar. Kaşıntı oluyor, özellikle çocuklarda böyle reaksiyonlar meydana geliyor. Yaralar ve şişmeler oluşuyor. Örneğin bir hastamız kendisini ısıran sivrisineklerin farklı olduğunu söyledi. Basit bir kaşımayla rahatlayamıyorlar, deriyi yırtacak düzeyde kaşıma ihtiyacı hissediyorlar. Özellikle alerjisi, astımı olan kişileri sivrisinek ısırdığı zaman, vücudunun farklı yerlerinde de reaksiyonlar ortaya çıkıyor. Yaygın egzama tarzında döküntüler gerçekleşebiliyor. Bizim en çok korktuğumuz ise 'anafilaktik' dediğimiz bir reaksiyon var. Alerjik bireylerin, sivrisineğin tükürüğüne karşı alerjisi varsa bilinç kaybı da oluşuyor. Sivrisineğin öldürmesi teorik olarak var. Kişi alerjikse öldürme ihtimali var" dedi.

İstanbul'da sivrisinek alarmı! Belirtileri gösterenler anında hastaneye koşuyor! Uzmanlardan kritik uyarı geld!

"0 GRUBU KANI DAHA ÇOK TERCİH EDİYORLAR"

Karbondioksit çıkarmada daha fazla risk sahibi olan obez insanlara bu tür sivrisineklerin daha fazla yakınlık gösterdiğini Kutlubay ayrıca "Belli kan gurubundaki kişileri tercih ediyorlar. Kan grubu '0' olanları daha çok tercih ediyorlar. Parlak giyinenleri, açık tenli insanları, renkli gözlü insanları ısırdığını biliyoruz. Mümkün olduğu kadar uzun kollu giysiler giyeceğiz, sivrisinek kovucu kullanacağız, lavanta yağı vücuda sürülebilir, pencerelere sineklik takılabilir. Mümkün olduğu kadar su birikintilerini ortadan kaldırmak gerek. Buna rağmen ısırırsa kolonya sürebilirler, kaşıntı giderici haplar kullanılabilir" şeklinde konuştu.

İstanbul'da sivrisinek alarmı! Belirtileri gösterenler anında hastaneye koşuyor! Uzmanlardan kritik uyarı geld!

ZAMANINDA İLAÇLAMA ÖNEMLİ

Sivrisineklerin yaşarttığı bu duruma karşı alınacak önlemler hakkında bilgi veren Kutlubay "Zamanında ilaçlama yapmak lazım. İlaçlama işe yarayabilir ama, kökünü kurutmuyor. Aslında larva döneminde ilaçlamakta fayda var. Sivrisineklerin mevcut ilaçlara karşı direnç geliştirdiğine dair bilgilerimiz de mevcut. O nedenle yerel yönetimlerin zamanında ve uygun dozlarda bu sinekleri ilaçlaması gerekiyor ki, işe yarasın" ifadelerine yer verdi.

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