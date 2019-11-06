İstanbul'da 'siyanür' dehşeti! 4 cesedin bulunduğu evden siyanür notu çıktı

Fatih'te komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedini buldu. Cesetlerin bulunduğu evin kapısında ise "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." şeklinde bir not yazılıydı. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

POLİSLER "SİYANÜR VAR, İÇERİ GİRMEYİN" NOTUYLA KARŞILAŞTILAR

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine, polis ekipleri söz konusu eve gitti. Kapının üstünde "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaşan polis ekipleri, kilitli kapıyı açıp içeri girdi.

4 KARDEŞİN CESEDİ BULUNDU

Ekipler, evde hareketsiz yatan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Y. (56) isimli 4 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın, AFAD ekiplerine bilgi verdi.

YOĞUN KOKU NEDENİYLE EKİPLER EVE MASKEYLE GİRDİ

Ev içerisindeki yoğun koku nedeniyle AFAD KBRN ekipleri de olay yerine sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Ekipler yoğun koku nedeniyle AFAD KBRN ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler maske yardımıyla eve girerek cesetler üzerinde incelemelerde bulundu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

AFAD ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

SİYANÜR NEDİR? ZEHİRLİ Mİ?

Kimyasal anlamda siyanür, bir karbon ve bu karbona bağlı üç azot atomu içeren bileşiklere verilen isimdir. Siyanürün organik ve inorganik şekilde bulunduğu bilinmektedir. Endüstriyel anlamda üretilip, yine bu alanlarda kullanılan siyanür de oldukça faaldir. Siyanür, hidrosiyanik asit ve bu asitten türeyen metal tuzlarından meydana gelmektedir. Siyanürün kendisi ve türevleri, zehir maddeleridir.

Siyanür, hidrosiyanik asit ve bu asitten türeyebilen metal tuzlarının genel adıdır. Hepsi şiddetli zehirlidir. En önemlileri, sodyum siyanür ve potasyum siyanürdür. Endüstride ısıtılmış kuru karbonlar üzerinden, amonyak (NH3) ve CO gazlarının karışımı geçirilerek elde edilirler.

HCN (Hidrosiyanik asit), acı badem kokusunda çok uçucu bir sıvıdır. 28 santigrat derecede kaynar. Sudaki çözeltisi çok zayıf asittir.

Siyanür ve bileşikleri kimyasal yollarla üretilebildiği gibi, bazı bitkiler ve hayvanlarca da üretilmektedir. Siyanürü doğal olarak üreten birçok bitki, bakteri ve böcek vardır. Kiraz, badem, kayısı, şeftali, erik, fasulye, patates, turp, lahana, şalgam, brokoli ve mısır siyanürlü bileşikleri doğal olarak üretmektedir.

Madencilikteki Kullanımı

Madencilikte siyanür kullanımı 1880'li yıllara dayanmaktadır. Özellikle metallerin üretiminde kullanılan siyanürün, günümüzde altın ve gümüş üretiminde çevreye zararı olmayan alternatifi vardır; bu alternatiflere örnek olarak tiyo üre verilebilir. Ancak üretim sonucu oluşan artıklardaki siyanürü uzaklaştırmak INCO prosesi ile mümkündür . Bununla birlikte siyanür bozundurma ünitesi bulunmayan tesislerde siyanür artıklarının, yeraltı sularına karışma ihtimali vardır.. Dünyanın en güvenli sayılan siyanürlü altın işletmelerinde bile çevre felaketleri gözlenmiştir. Ancak uygun bozundurma ünitesi (INCO) ve standartlara uygun olarak yapılmış bir atık barajı ile bu tür problemler bertaraf edilebilmektedir.