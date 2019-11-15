İstanbul'da skandal olay! Başörtülü genç kızlara saldırdı

Olay, İstanbul Karaköy'de meydana geldi. Bir kadın yolda yürüdükleri sırada başörtülü iki genç kıza yurmuk attı. Kadın, genç kızlara hakaretler de yağdırdı. İki genç kız saldırı karşısında neye uğradıklarını şaşırdı, Saldırgan kadın ise hakaretlerini sürdürdü.

Saldıran kadının yumruk attıktan sonra "Ben cumhuriyet kadınıyım, gericiler" diyerek bağırdığı iddia edildi.

"PİS MÜSLÜMANLAR SİZİN BURADA İŞİNİZ YOK" DİYEREK HAKARETLER YAĞDIRDI

Takvim'in ulaştığı, olay anında bölgede bulunan bir esnafın ifadeleri, saldırganın ne derece kin yüklü olduğunu gözler önüne serdi.

Takvim'e konuşan Süleyman Bey, olayı "Biz sesler üzerine dışarı çıktık. Kadın o sırada başörtülü kızlara bir saldırı gerçekleştirmişti. Çok agresif tavırlar sergiliyordu. 'Pis Müslümanlar. Sizin burada işiniz yok' tarzında cümleler kurdu. Zaten sonrasında biz hemen bölge esnafları olarak olaya müdahale ettik. Açıkçası bu olay provokasyon da olabilir." sözleriyle özetledi.

SALDIRGAN KADINA SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada başörtülü kızlara destek mesajları atılırken, saldırgan kadına ve ona müdahale etmeyen vatandaşlara ise tepki gösterildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.