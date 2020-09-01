İstanbul'da skandal olay! Taciz edilen kadın sesini çıkartınca dövüldü  

İstanbul Bostancı'da 29 Ağustos günü sabaha karşı 03.00 sıralarında otobüs durağında taksi bekleyen 22 yaşındaki Nagehan Bıyıklı, o sırada durakta bulunan kimliği belirsiz 2 erkeğin tacizine uğradı. Tacizcilerden kurtulmak için iterek taksiye yönelen Bıyıklı, tacizcilerin şiddetine maruz kaldı. Yüzü gözü moraran ve burnu ile dişleri kırılan genç kadın, Sakarya'da bulunan ailesinin yanına döndü.

''TEK İSTEĞİM BANA KABUS YAŞATAN O CANİLERİN YAKALANMASI''

İstanbul’da bir giyim firmasında sosyal medya uzmanı olarak çalışan Nagehan Bıyıklı, “İki gündür telefonlarım susmuyor. Haber kanallarında adım soyadım ve fotoğraflarım yayınlandı. Yaşadıklarımı ailem ve beni tanıyan herkes öğrendi. Ailem psikolojimin daha fazla bozulmaması için kimseyle görüşmemi istemiyor. Şu anda önceliğim sağlık. Psikolojik olarak kendimi iyi hissetmiyorum. Polisle sürekli irtibattayım. Bostancı Karakolu olayla birebir ilgileniyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle sürekli irtibat halindeyim. Tek isteğim bana kabus dolu anları yaşatan o canilerin yakalanması. Taksicinin bulunmasını istiyorum. Canilerin yakalanıp, adalete teslim edilmesi acılarımı bir nebze olsun azaltacak” dedi.

SAKARYA ASAYİŞİ TACİZ VE ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINI ZİYARET ETTİ

Öte yandan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Nagehan Bıyıklı’yı evinde ziyaret ederek, kendilerinden bir talebi olup olmadığını ve koruma tedbiri isteyip istemediğini sordukları öğrenildi. Bıyıklı ise polisten saldırganların yakalanmasını istedi.