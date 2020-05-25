İstanbul'da skandal olay! Temizliğe gittiği evde bıçak zoruyla tecavüze uğradı

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre Tuğba G. isimli bir kadın temizliğe gittiği evde tecavüze uğradı. İstanbul'da evinin geçimi için sosyal medyadan temizliğe gitmek için ilan veren genç kadın hayatının şokunu yaşadı. Tuğba G., sosyal medya üzerinde ev temizliğine gitmek üzere bir ilan paylaştı. Genç kadının paylaşımını gören Mert A., isimli şahıs genç kadınla iletişime geçerek evinin temizlenmesi konusunda anlaşmaya vardı. Genç kadına evinin konumunu atan Mert A.'nın teklifi sonrası Tuğba G., 2 yaşındaki oğlu ile birlikte temizliğini yapacağı eve gitti.

"SENİ BIÇAKLARIM, OĞLUNU DA ÖLDÜRÜRÜM"

Tuğba G. evde temizlik yaptığı sırada ev sahibi Mert A., tarafından cinsel saldırıya uğradı. Kurtulmak için çığlık atan genç kadına cebinden çıkardığı bıçağı gösteren Mert A., 'Seni bıçaklarım, oğlunu da öldürürüm sakın bağırma' diyerek tehditler savurdu. Bıçağı görünce korkuya kapılan genç kadın çaresizce ev sahibinin cinsel istismarına maruz kaldı.

TECAVÜZ VE SALDIRI RAPORU ALINDI

Saldırı sonrası oğlu ile birlikte evden çıkmak için toparlanan genç kadına tehditler savuran Mert A., yaşananları kimseye anlatmaması konusunda ölümle tehditte bulundu. Korku içerisinde evden ayrılan genç kadın polis merkezine giderek yaşadığı olayla ilgili şikâyetçi oldu. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Tuğba G.'nin tecavüze ve saldırıya maruz kaldığına dair rapor verildi.

İFADESİ GERÇEKLE BAĞDAŞMADI

Savcılıkça ifadesine başvurulan Mert A., genç kadınla para karşılığında cinsel birliktelik için anlaştıklarını belirtti. Genç kadına olaydan sonra attığı 'Özür dilerim' şeklindeki mesajını ise sert davrandığı için attığını iddia etti. Savcılık ifadesinin gerçekle bağdaşmadığını belirttiği Mert A.'nın tutuklanması için Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

DAVA İLERLEYEN GÜNLERDE GÖRÜLECEK

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Mert A. hakkında geçtiğimiz günlerde yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık 'Silahla Tehdit', 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Nitelikli Cinsel Saldırı' ve 'Kasten Yaralama' suçları kapsamında 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.