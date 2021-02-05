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  3. İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu!

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu!

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yine trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi haritasında yoğunluk saat 18.00 itibarıyla yüzde 76'ya ulaştı.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00’de başlayacak.

Ülke genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da yine trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi haritasında saat 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 76'ya ulaşmış durumda.

Ana arterlerdeki yoğunluk dikkat çekiyor. Köprü girişlerinde de uzun araç kuyrukları var.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu!

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi haritasına göre trafik yoğunluğu, saat 18:45 itibarıyla yüzde 74'e düştü...

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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