İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONA ERDİ (1)
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İstanbul'da sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından yollarda araç trafiğinde artış görüldü.
Görüntü dökümü:
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-Trafikten görüntü
-Mecidiyeköy Metrobüs durağından görüntü
-Genel ve detaylar
Kaynak: DHA
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