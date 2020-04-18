İstanbul'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara rekor ceza
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa yasağı kapsamında Jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bin 536 idari işlem yapıldığını 3 milyon 669 bin 257 TL para cezası kesildiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara uygulanan idari işlem ve para cezalarını açıkladı. Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Emniyet teşkilatımız tarafından 1.405 idari işlem yapılmış, toplamda 3.239.015 TL para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 131 idari işlem uygulanmış olup 340.242 TL para cezası kesilmiştir."
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kapsamında bugün;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 18, 2020
? Emniyet teşkilatımız tarafından
1.405 idari işlem yapılmış, toplamda 3.239.015 TL para cezası kesilmiştir.
? Jandarma teşkilatımız tarafından 131 idari işlem uygulanmış olup 340.242 TL para cezası kesilmiştir.#EvdeKal ? pic.twitter.com/mD9ewYMSNl
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