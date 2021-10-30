İstanbul'da sokak ortasında cinayet! Kimseye aldırış etmedi!

İstanbul, Bahçelievler, Şirinevler Mahallesinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda kahvehane işletmecisi olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Halil İbrahimoğlu, onlarca kişinin gözleri önünde silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Köşe başında bekleyen Halil İbrahimoğlu'nun yanına silahını çekerek yaklaşan saldırgan kurşun yağdırdı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada olayı gerçekleştiren kişinin kahvehane işletmecisi Mahmut Celal K. olduğunu belirlemesinin ardından şüphelinin izi önceki gün Avcılar'da bulundu. Polis saklandığı adresi tespit ettiği şüpheli Mahmut Celal K.'yı sabaha karşı gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Mahmut Celal K. işlediği cinayeti itiraf etti. Mahmut Celal K.'nın poliste verdiği ifadesinde Halil İbrahimoğlu'nun işlettiği kahvehaneyi elinden almaya çalıştığını daha öncede bu nedenle tartıştıklarını iddia etti.

Celal K. ifadesinde anlık bir kararla silahını çekerek ateş ettiğini söyledi.