İstanbul’da sokak ortasında hayvana bıçaklı eziyet!
Bağcılar’da 3 kişi kutunun içine koydukları tavuğu eziyet ederek uygunsuz şekilde bıçakla kesti. Durumu öğrenen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri ise olay yerine gidip yaptıkları çalışmalar sonucu zanlıları yakaladı. Zanlılara idari para cezası uygulanıp serbest bırakılırken o anlar kameralara yansıdı.
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