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İstanbul'da sokaklar bomboş kaldı!

Kurban Bayramının birinci gününde sokaklar bomboş kaldı. İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine bugün şehirde sessizlik hakimdi.

İstanbul'da sokaklar bomboş kaldı!

Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı. Vatandaşların tatillerini İstanbul dışında geçirmesiyle araç trafiğinden eser kalmadı.

Kadıköy Bostancı ve Ataşehir D-100 Karayolu'nda trafik akışı rahat bir şekilde sağlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre saat 12.00 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 8 olduğu görüldü.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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